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Шоу-бізнес

«Не страшно»: смілива Тіна Кароль у сукні з глибоким декольте натякнула, що не боїться нападу військ Путіна

16:17 17 лютого 2022
«Не страшно»: смілива Тіна Кароль у сукні з глибоким декольте натякнула, що не боїться нападу військ Путіна

Поки деякі депутати та олігархи «накивали п'ятами» з України, побоюючись нападу окупантів, представники шоу-бізнесу виявилися набагато сміливішими, залишившись у країні. Наприклад, Оля Полякова не побоялася повернутися на Батьківщину після відпустки на Шрі-Ланці. А Потап навіть організував у День єдності патріотичний челендж.

Не залишатися осторонь всенародного піднесення вирішила і улюблениця українців Тіна Кароль.

У середу, 16 лютого, вона опублікувала в Instagram відео, на якому постала в елегантному образі: у чорній сукні на бретелях, яка оголювала велике декольте. Усміхнувшись зазивно пухкими губами, співачка спокусливо заявила: «Красивий Київ. 16 число. Не страшно».

Як відомо, саме тієї ночі багато експертів чекали удару військ агресора по Києву.

На щастя, гіршого не сталося, і виступ Тіни пройшов за повного аншлагу.

Нагадаємо, друг Зеленського Євген Кошовий навіть винайшов спосіб, як не впадати в депресію і не «скиглити» на тлі чуток про можливе вторгнення.

Фото instagram.com/tina_karol/

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