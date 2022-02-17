«У нас криза у стосунках»: Наталка Карпа зізналася, що не живе з чоловіком

Співачка Наталка Карпа, яка натякнула раніше на складності у шлюбі, вперше підтвердила, що вони з чоловіком Євгеном Тереховим не живуть разом. Артистка розповіла, що вони вирішили пожити окремо у листопаді минулого року і Новий рік зустріли порізно.

За словами Карпи, крапка у їхніх стосунках не поставлена. Вони продовжують спілкуватися, Євген часто зустрічається з дочкою.

«Чоловік на новорічно-різдвяні свята літав в Америку. Ми бачимося майже кожного дня, через день. Так, у нас криза у стосунках, але ми спілкуємося, ми свідомі люди, у нас є донечка. Час покаже», — сказала Наталка Карпа у коментарі програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

Співачка зізналася, що розбіжності у стосунках розпочалися після народження дитини.

«У нас було так, що він працює, а я доглядаю дитину. Він здобувач, а я вже сімейний лад. Ні, так не можна. Тому що коли він йшов на роботу, я та сама доба працювала, я до 9 вечора з малюком ні на хвилину не присідала», — каже співачка.

Що спричинило розлад у стосунках, вона не конкретизує. Але влітку Наталка заявила, що переживала сильний стрес. Тоді вона разом із донькою поїхала відпочивати за кордон. Карпа розповіла, що через переживання схудла на 15 кілограмів.

Фото instagram.com/natalkakarpa

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