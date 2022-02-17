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8 березня у Києві пройде без «Милих дам» Шуфутинського: прикордонники пояснили, чому не впустять шансоньє в Україну

19:44 17 лютого 2022
8 березня у Києві пройде без «милих дам» Шуфутинського: прикордонники пояснили, чому не впустять шансоньє в Україну

Російський співак Михайло Шуфутинський, концерти якого у Києві приурочено до 8 березня, швидше за все, не зможе перетнути кордон України. Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За його словами, у прикордонників є підстави вважати, що він неодноразово бував із гастролями в анексованому Криму.

«У нас на даний момент достатньо підстав вважати, що він (Шуфутинський. — Авт.) неодноразово був у Криму, на тимчасово окупованій території, та при спробі його в'їзду в Україну, оскільки ми також бачимо, що на березень анонсується його виступ в Україні, прикордонники обов'язково проведуть усі необхідні заходи безпосередньо у пункті пропуску Якщо він з'явиться для перетину кордону, і оскільки є певні підтвердження того, що він міг бути на окупованій території, ми маємо підстави заборонити йому в'їзд в Україну», — сказав Демченко у коментарі Укрінформу .

Він також нагадав, що громадяни України у разі порушення умов перетину кордону зазнають адміністративної відповідальності, а іноземці — адміністративної відповідальності та заборони в'їзду в Україну на 3 роки. Рішення про дозвіл на в'їзд до України приймається безпосередньо у пунктах пропуску.

Відомо, що вартість квитків на концерти російського шансоньє, автора хіта «За милих дам», становить від 590 грн до 3990 грн.

Нагадаємо, порушення правил в'їзду до Криму закрило дорогу на «Євробачення-2022» переможниці Національного відбору Аліні Паш.

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