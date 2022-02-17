«Сюрприз для Алли»: онук Пугачової знайшов на барахолці «особливий» подарунок для бабусі

Середній онук Алли Пугачової Дені Байсаров здивував «бабулю» та її родину, прийшовши до неї в гості з купленим на барахолці її ретропортретом, що є старим постером. На його зворотному боці розміщено фото альбомів співачки. Що з цього вийшло, показав Максим Галкін у своєму Instagram.

Алла була зворушена особливим презентом і не без гордості констатувала — свого часу її можна було назвати авангардною зіркою.

Гаррі Галкін же своєю чергою поцікавився: «Мамо, ти це позавчора знімалася?»

На сімейній раді ухвалили — подарунок треба встановити так, щоб був доступ до обох боків подарунка та Алла могла милуватися собою у різних іпостасях.

Примітно, що у кадрі Пугачова одягнена не менш авангардно, ніж на старому фото, а джинси та блазер доповнила вінтажними сонцезахисними окулярами.

У коментарях шанувальники зіркового сімейства захопилися креативністю Дені та безпосередністю його дядька та тітки.

Шанувальники Галкіна та Пугачової гідно оцінили пам'ятний подарунок, привезений Дені. Молоду людину розхвалили не лише за турботу, а й за креативність.

Нагадаємо, нещодавно Галкін розповів, як рано подорослішав через страшну хворобу батьків.

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