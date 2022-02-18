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«Два виродки»: Оля Полякова вразила українців вибитими зубами та розпухлими щоками після повернення з відпустки

7:35 18 лютого 2022
Оля Полякова

Співачка Оля Полякова, яка не стала відсиджуватися за кордоном через можливий напад Росії, вразила шанувальників своїм зовнішнім виглядом: у неї розпухли щоки та випали зуби.

Такою маму і себе «побачила» молодша дочка артистки Аліса, яка вирішила «погратися» з фільтрами в Instagram.

Спочатку дівчинка сама постала у незвичному вигляді — з розпухлими щоками та «вибитими» зубами, а потім так само «зробила» й своій мамі. «Погляньте на маму у цьому вигляді! Два виродки!» — сміялася дівчинка.

Їй наслідувала мама — Оля Полякова підтримала молодшу дочку, показавши, що прагнення «гуморити» є у них сімейною рисою.

Власне, сама співачка теж не проти «погратися» з фільтрами — нещодавно вона показала себе фолловерам в образі «принцеси».

Фото Олі Полякової із соціальних мереж

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