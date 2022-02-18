«Скажене караоке»: Олег Винник та Таюне завели шанувальників, «змусивши» їх співати «Ніно», «Вовчицю» та інші хіти (відео)

Популярний український співак Олег Винник, який виконав на «Українській пісні року-2021» «Многая літа», продовжує публікувати відео з церемонії вручення премії.

Зокрема, у сторіс Instagram він розмістив кілька роликів, показавши фрагмент свого виступу, а також те, як на концертах він пропонує публіці заспівати разом. Зал підхоплює пісню та виконує її разом із Олегом. Практично всі глядачі знають слова пісень і виконують їх навіть без музики.

В одному з роликів за спиною артиста видно вірну супутницю Олега, бек-вокалістку Таюне (Таїсію Сватко).

«Що ви робите з публікою?» — з таким підписом виклала ролик шанувальниця Винника.

«Неймовірно», «Якесь шалене караоке», «Яка енергетика», «Повне захоплення», — написали у фан-групі інші шанувальники.

Співака запитують, чи збирається він повторити тур Україною — адже багато хто не зміг побувати на його концертах через карантин.

У відповідь Олег лише усміхається… Можливо, такий тур невдовзі відбудеться?

Нещодавно фанати виклали у мережу фото команди Олега Винника, яка «вся у зборі». У тому числі й Таїсії Сватко.

Фото Олега Винника із соціальних мереж

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