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Шоу-бізнес

50-річний голлівудський актор Джаред Лето знявся у напівголому вигляді, вразивши фанатів своєю молодістю

0:10 19 лютого 2022
Джаред Лето

Американський актор і рок-музикант Джаред Лето поділився в Instagram знімками, зробленими під час рекламної фотосесії італійського модного дому Gucci — у тому числі продемонстрував оголений торс. Шанувальники 50-річної зірки були вражені його молодістю. «Неймовірно, що вам 50 років», «Просто очманіти», «Сексуальний король Gucci», «Чоловік мрії», — писали в коментарях.

Лето відомий за фільмом «Далласький клуб покупців», за роль трансгендерної жінки в якому він отримав безліч премій — у тому числі «Оскар». Він також зіграв Джокера у фільмі «Загін самогубців». Знімався у картинах «Бійцівський клуб», «Перерване життя», «Дім Gucci».

Раніше «ФАКТИ» писали — У стилі Єви: сестри Белла та Джіджі Хадід знялися повністю оголеними з яблуком.

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