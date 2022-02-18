«Плюнула б їм у вічі»: Оля Цибульська висміяла інфоциган у новому кліпі

Популярна співачка та телеведуча Оля Цибульська, яка зворушливо привітала свого сина з днем народження, потішила шанувальників новою роботою. Вона випустила саркастичний кліп на пісню Prosecco. У відео Цибульська висміяла так званих інфоциган, які заробляють у мережі різними марафонами.

У кліпі Оля перетворилася на спекотну мадам, що виконує бажання учасниць свого марафону, але тільки на словах. Співачка називає подібну діяльність обманом та каже, що сама відмовилася від вигідного гонорару.

«Мені пропонували провести свій марафон за дуже привабливі кошти. Я могла б купити собі ще одну квартиру у Києві. Але вчасно зрозуміла, що це фігня та повна зрада своєї аудиторії. Я б сама плюнула в пику всім, хто намагається нажитися на чужих слабкостях і комплексах», — каже Цибульська.

Свій кліп вона називає антимарафоном. За словами Олі, ідеальне життя існує лише на картинках в Інстаграм.

«Не біжи за марафонами бажань, стань сам (а) своїм головним бажанням» , — закликає Цибульська.

Свій платний курс медитації запускає і Олег Скрипка.

Фото instagram.com/cybulskaya

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