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Гаррі Галкін налякав тата своїм винаходом: «А замок не згорить?»

14:45 18 лютого 2022
Максим Галкін

Восьмирічний син Алли Пугачової та Максима Галкіна Гаррі прагне постійно щось майструвати — у нього є навіть своя майстерня.

Максим Галкін, який зазирнув у майстерню до сина і вирішив поцікавитися, чим той займається, був неабияк здивований і навіть, можна сказати, наляканий.

«Це клей-пістолет, так? Що ти робиш?» — спитав він у сина.

«Він зламався, його вже не полагодити, тому я з нього зробив плиту», — спокійно відповів Гаррі.

Галкін здивовано почав уточнювати, як функціонуватиме «клей-плита». І всерйоз занепокоївся, чи не спалить юний технік йому замок після апсайклінгу клею-пістолета в плиту.

«Це взагалі з точки зору пожежної безпеки надійно?» — схвильовано спитав голова сім'ї.

Але Гаррі запевнив його, що все вже продумав і передбачив, тож пожежі не буде.

Шанувальники були вражені, як виріс Гаррі. Багато хто вважає, що у хлопчика є талант і що у майбутньому він може стати інженером.

«Який він тямущий», «Ось це майстер», «Дуже розумний хлопець росте», «Оце майстер у вас вдома», «Все сам робить! Чарівність», — прокоментували кадри фоловери.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року Алла Пугачова та Максим Галкін, які виховують двох близнюків — Лізу та Гаррі, відзначили 10-ту річницю весілля: пара одружилася у 2011 році. Фанати пари до цієї дати опублікували архівні фото з їхнього весілля, у тому числі й те, де Пугачова з Галкіним показують обручки. Також молодят зняли біля величезного торта, верхівку якого прикрашала жіноча фігурка з рудим волоссям, яка нагадувала наречену.

Восени минулого року гуморист потрапив до «чорного списку» Мінкультури України, з 2015 року його дані внесені до «Чистилища» сайту «Миротворець» за поїздки до окупованого Криму.

Фото Максима Галкіна із соціальних мереж

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