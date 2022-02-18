Скандальний Нацвідбір «Євробачення»: стало відомо про звільнення Ярослава Лодигіна

Ярослав Лодигін, який очолював оргкомітет з Національного відбору на «Євробачення», подав у відставку з посади члена правління «Суспільного» і наглядова рада мовника задовольнила його заяву.

«Наглядова рада НСТУ задовільнила заяву про звільнення Ярослава Лодигіна з посади члена правління Суспільного мовлення», — розповів в мережі член наглядової ради, голова комітету з аудиту Суспільного Мовлення Вадим Міський.

Раніше саме Лодигіна запідозрили у лобіюванні співачки Аліни Паш, яка перемогла у Нацвідборі, однак через подання неправдивої інформації організатору так і не отримала права представляти Україну в Турині.

Наразі відомо, що їхати на конкурс зголосився гурт Kalush Orchestra, яка посіла друге місце на нацвідборі «Євробачення».

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