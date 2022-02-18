Відразу три красуні змусили Винника зробити по-своєму (відео)

Популярний співак Олег Винник, який взяв участь в «Українській пісні року», за лаштунками конкурсу вивчав закарпатський діалект.

Дівчата з гурту «Анця» на прикладі поезії Павла Чучки «Службове кохання» навчали Винника закарпатської вимови, повідомила лідерка гурту Ірина Янцо.

З Винником дівчата зустрілися за лаштунками концерту.

АНЦЯ — український музичний гурт з Мукачево. Керівник та автор пісень Віктор Янцо. Група виконує пісні у стилі поп-фольк, створені на основі закарпатського фольклору у сучасному аранжуванні.

Нагадаємо, на «Українській пісні року» Винник разом з Михайлом Поплавським, Павлом Зібровим та іншими артистами виконав «Многая літа».

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