28.24 / 28.54 32.00 / 32.46
Київ: +3
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Відразу три красуні змусили Винника зробити по-своєму (відео)

19:42 18 лютого 2022
Винник

Популярний співак Олег Винник, який взяв участь в «Українській пісні року», за лаштунками конкурсу вивчав закарпатський діалект.

Дівчата з гурту «Анця» на прикладі поезії Павла Чучки «Службове кохання» навчали Винника закарпатської вимови, повідомила лідерка гурту Ірина Янцо.

З Винником дівчата зустрілися за лаштунками концерту.

АНЦЯ — український музичний гурт з Мукачево. Керівник та автор пісень Віктор Янцо. Група виконує пісні у стилі поп-фольк, створені на основі закарпатського фольклору у сучасному аранжуванні.

Нагадаємо, на «Українській пісні року» Винник разом з Михайлом Поплавським, Павлом Зібровим та іншими артистами виконав «Многая літа».

44

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ледачий торт Наполеон

Найсмачніший «Наполеон» без випічки за 15 хвилин: жодної метушні з тістом та розкочуванням коржів

Став «овочем»: абсолютно голий Остапчук шокував шанувальників

Став «овочем»: абсолютно голий Остапчук шокував шанувальників

Пельмені

Соковиті та не розварюються: у День пельменя Наталія Калніна поділилася «секретною фішкою» їхнього приготування

гривні

Кабмін вніс зміни до умов роботи ФОПів, яким не потрібний РРО

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.