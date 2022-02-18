28.24 / 28.54 32.00 / 32.46
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Помер зірка фільмів «Майор» та «Марш Турецького» Борис Невзоров

21:54 18 лютого 2022
Непоглядів

У п'ятницю, 18 лютого, помер відомий радянський та російський актор Борис Невзоров. Про це повідомили його колеги з Малого театру, повідомляє Telegram-канал Mash.

Невзорову було 72 роки. Він тяжко переніс коронавірус. Хвороба викликала ускладнення.

Раніше в театрі скасували всі спектаклі, в яких мав грати артист.

Нагадаємо, Борис Невзоров упродовж свого життя встиг зіграти чимало ролей. Широкій публіці він став відомий завдяки таким картинам, як «Майор», «Далекобійники 2», «Марш Турецького», «Каменська» та інші.

кадр з фільму

Невзоров народився 18 січня 1950 року у станиці Старомінська Краснодарського краю. Дитинство та юність провів у Астрахані. Закінчив Школу-студію МХАТ.

Дебютував на великому екрані у 1975 році у фільмі «Дорога».

Три роки тому артист утретє став батьком.

Нагадаємо, 14 лютого помер відомий російський актор Геннадій Митрофанов.

229

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Ледачий торт Наполеон

Найсмачніший «Наполеон» без випічки за 15 хвилин: жодної метушні з тістом та розкочуванням коржів

Віктор Павлік із дружиною

Дружина Віктора Павліка наважилася на пластичну операцію

Став «овочем»: абсолютно голий Остапчук шокував шанувальників

Став «овочем»: абсолютно голий Остапчук шокував шанувальників

Пельмені

Соковиті та не розварюються: у День пельменя Наталія Калніна поділилася «секретною фішкою» їхнього приготування

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.