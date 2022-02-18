Помер зірка фільмів «Майор» та «Марш Турецького» Борис Невзоров

У п'ятницю, 18 лютого, помер відомий радянський та російський актор Борис Невзоров. Про це повідомили його колеги з Малого театру, повідомляє Telegram-канал Mash.

Невзорову було 72 роки. Він тяжко переніс коронавірус. Хвороба викликала ускладнення.

Раніше в театрі скасували всі спектаклі, в яких мав грати артист.

Нагадаємо, Борис Невзоров упродовж свого життя встиг зіграти чимало ролей. Широкій публіці він став відомий завдяки таким картинам, як «Майор», «Далекобійники 2», «Марш Турецького», «Каменська» та інші.

кадр з фільму

Невзоров народився 18 січня 1950 року у станиці Старомінська Краснодарського краю. Дитинство та юність провів у Астрахані. Закінчив Школу-студію МХАТ.

Дебютував на великому екрані у 1975 році у фільмі «Дорога».

Три роки тому артист утретє став батьком.

Нагадаємо, 14 лютого помер відомий російський актор Геннадій Митрофанов.

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