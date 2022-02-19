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Шоу-бізнес

«Набридли своїми обіймашками»: інтимне відео Остапчука та Горняк розлютило передплатників

11:48 19 лютого 2022
Остапчук

Телеведучий Володимир Остапчук продовжує публікувати фото та відео з відпочинку на Мальдівських островах.

Цього разу телеведучий розмістив в Instagram ролик інтимного змісту, який підписав «Райська насолода!».

На відео Остапчук у басейні пристрасно цілується зі своєю дружиною Крістіною Горняк.

Передплатники ведучого не зовсім зрозуміли, навіщо такі відверті кадри виставляти на загальний огляд й різко висловилися з цього приводу.

Одна з передплатниць пише, що «набридли своїми обіймашками». Інша їдко зауважує, що далі після опублікованих кадрів, натякаючи, що це вже занадто виставлятиме все напоказ. До речі, були й ті, хто вважає відео гарним.

Нагадаємо, днями Остапчук висміяв скандал на національному відборі на «Євробачення», що спалахнув через плутанину з оголошенням результатів голосування телеглядачів. На своїй сторінці у соцмережі він опублікував пародію, виступивши у ролі ведучого, який читає результати.

Фото instagram.com/vova_ostapchuk/

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