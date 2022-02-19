Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

Після скандалу, що розгорівся навколо відбору на «Євробачення-2022» та дискваліфікації Alina Pash, контракт на участь у конкурсі повинен був підписати гурт Kalush Orchestra. Але артисти цього не зробили.

Музиканти продовжують вимагати від оргкомітету оприлюднення картки з результатами голосування глядачів у день фіналу нацвідбору та усунення аудиторської контори PwC.

У Instagram-сторіс музиканти опублікували відео з нагадуванням, що PwС все ще не показали картку з голосуванням. Аудитори не вийшли на зв'язок із Kalush Orchestra.

Репери також заявили, що у PwC їм відповіли, що шанси на оприлюднення картки підвищаться, якщо до компанії звернуться усі фіналісти нацвідбору. Соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк звернувся до решти конкурсантів з закликом підтримати його вимогу.

Раніше повідомлялося, що гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце на нацвідборі на «Євробачення», готовий представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Італії.

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