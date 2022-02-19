28.28 / 28.64 32.02 / 32.54
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

13:58 19 лютого 2022
гурт Kalush Orchestra

Після скандалу, що розгорівся навколо відбору на «Євробачення-2022» та дискваліфікації Alina Pash, контракт на участь у конкурсі повинен був підписати гурт Kalush Orchestra. Але артисти цього не зробили.

Музиканти продовжують вимагати від оргкомітету оприлюднення картки з результатами голосування глядачів у день фіналу нацвідбору та усунення аудиторської контори PwC.

У Instagram-сторіс музиканти опублікували відео з нагадуванням, що PwС все ще не показали картку з голосуванням. Аудитори не вийшли на зв'язок із Kalush Orchestra.

Репери також заявили, що у PwC їм відповіли, що шанси на оприлюднення картки підвищаться, якщо до компанії звернуться усі фіналісти нацвідбору. Соліст гурту Kalush Orchestra Олег Псюк звернувся до решти конкурсантів з закликом підтримати його вимогу.

Раніше повідомлялося, що гурт Kalush Orchestra, який посів друге місце на нацвідборі на «Євробачення», готовий представити Україну на міжнародному пісенному конкурсі в Італії.

432

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

М&#39;ясо, запечене з пюре

Надзвичайно смачна вечеря на всю сім'ю від Людмили Борщ: потрібні тільки картопля і трохи фаршу — і чоловік із дітьми будуть дуже задоволені

Ледачий торт Наполеон

Найсмачніший «Наполеон» без випічки за 15 хвилин: жодної метушні з тістом та розкочуванням коржів

Геннадій Юхтін

Зірка радянського кіно помер у коронавірусному шпиталі

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.