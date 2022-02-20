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Анна Трінчер похвалилася своїм «новим тілом», до якого «звикає»: мережа в захваті

13:50 20 лютого 2022
анна трінчер

Актриса та співачка Анна Трінчер отримала від лікарів дозвіл знімати медичний корсет, а тому тепер може у всій красі продемонструвати шанувальникам результат операції зі збільшення грудей. Нещодавно Анна пішла до пластичного хірурга, щоб збільшити груди до третього розміру. Тепер результатом можна хвалитися в Instagram.

«Звикаю до свого нового тіла», — підписала Трінчер серію знімків.

«Неймовірна», «Чудова», «Божественна», — не скупилися на компліменти шанувальники. Трінчер дали зрозуміти, що її новий бюст виглядає дуже природньо. Анну хвалять, що вона зважилася на зміни.

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер наважилася показати результат пластичної операції своїй бабусі, але реакцію старшого покоління в соцмережах так і не опублікувала. Сама Анна, судячи з усього, операцією задоволена, оскільки вже повернулася до сценічної діяльності.

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