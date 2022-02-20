Сину Горбунова і Осадчої довелося зустрічати 5-річчя з собаками

Телеведуча Катя Осадча та шоумен Юрій Горбунов відзначили день народження свого старшого сина Івана. З ранку 18 лютого Катя виклала в Instagram раритетні фото з дитиною, назвавши його своєю гордістю, а потім вона і Юрій опублікували у stories знімки з дитячого свята, яке відбулося вже 19 лютого.

Судячи з усього, його темою став улюблений мультфільм іменинника «Щенячий патруль» — всюди були намальовані цукрові кісточки, їх пропонували і як солодке частування гостям. Серед них, до речі, були Настя Каменських та Олексій Потапенко, який до всього є хрещеним іменинника.

Запрошені аніматори також були одягнені у «собачі» костюми.

Нагадаємо, нещодавно відбулися хрестини молодшого сина Осадчої та Горбунова Данила.

Фото instagram.com/gorbunovyuriy/

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