Повернення Тіни Кароль та прощання Вакарчука: всі подробиці п’ятого випуску «Голосу країни-12»

На каналі 1+1 вийшов новий епізод музичного шоу «Голос країни-12». На глядачів чекали таланти з різних куточків України та світу, які демонстрували свої вокальні здібності. Тренери Потап, Дорофєєва, Оля Полякова та Святослав Вакарчук продовжили збирати свої команди на сліпих прослуховуваннях. Цього року «Голос країни» відбувається під слоганом «Так звучить твоя країна».

Олександр Олещук приїхав із Львівщини. Хлопець — масажист, а у вільний час грає на гітарі.

— Хочу, щоб музика стала частиною мого життя, — сказав Олександр.

Пісня «Алілуя» розгорнула крісла Полякової та Дорофєєвої.

— Це було дуже зворушливе виконання, — сказала Надя і запропонувала учаснику ще раз заспівати куплет.

— Я знаю, як розкрити ваш талант, — закликала до своєї команди Полякова.

Олександр вибрав команду Наді Дорофєєвої.

На сцені «Голосу країни» заспівав колектив Guli-Guli band. Ярина, Василина і Дарина роблять експериментальну музику, міксуючи український фольклор зі світовими хітами. Дівчата за фахом — професійні фольклористки.

— Ми бачимо, що українській аудиторії не вистачає такої музики, яку ми робимо, — сказали учасниці. — Ми прийшли показати людям різнобарвність нашої власної музичної ДНК. І ми впевнені, що українська музика може бути сучасною та актуальною, як і наш гурт.

Крім того, паралельно учасниці працюють бек-вокалістами гурту KAZKA. На «Голосі країни» Guli-Guli band представили мікс української народної пісні та світового хіта від Weekend — Blinding Lights. Голос дівчат розгорнув крісло Потапа.

— Класно, що ви подарували нам таку емоцію! — захопився Потап.

Guli-Guli Band

Лаура Утеуова приїхала із Казахстану.

— Хотіла б потрапити до команди Наді, — зізналася дівчина. — Я пройшла великий шлях, щоб потрапити на цей проект. Хочу стати відомою не лише у Казахстані.

Хіт «Чому» так і не розгорнув тренерські крісла.

— Мені шалено хотілося натиснути кнопку, — сказала Надя. — Не зупиняйтесь!

Дарина Забєліна представила Вінницьку область. Дівчина — професійна співачка. Хіт «Твої гріхи» одразу розгорнув крісло Вакарчука. Потім Потапа та Наді Дорофєєвої.

— Я вчився співати душею та серцем, — сказав Вакарчук. — Ви — саме така. Якщо ви не підете до мене, я піду з проекту!

— Якщо ви мене не оберете, я залишусь у «Голосі» назавжд , — вигукнув Потап.

Дарина обрала команду Вакарчука.

На сцену «Голосу країни» вийшов 27-річний Нарек Амірян із Вірменії. Кілька місяців тому він уперше побачив відео «Голосу країни» на YouTube та без вагань подав заявку на кастинг. Нарек не має вокальної освіти, а у Вірменії працює хірургом. Учасник зізнався, що хоче навчитися професійно співати, та покидати хірургію не планує.

— Я співаю на операціях, і всі вони після цього успішно завершуються, — сказав Нарек. — Одна пацієнтка сказала, що коли вона побачить, як я співаю на Голосі країни, вона обов'язково вилікується. Мене дивляться вдома, колеги, сім'я, мій маленький син, тож хочеться виступити дуже гідно.

На сліпих прослуховуваннях учасник заспівав пісню Luciano Pavarotti «Nessun dorma».

Сильний голос хлопця розгорнув усі тренерські крісла.

— Цього сезону багато класичних вокалістів, але натиснула кнопку тільки для вас, — сказала Надя.

— Ваша верхня нота всіх підкорила, — зізнався Вакарчук. — Вам треба співати Шарля Азнавура!

— Ми зараз битися почнемо! — Вигукнула Оля.

Учасник обрав команду Дорофєєвої.

Нарек Амірян

Михайло Герасимчук приїхав із Запоріжжя.

— У моїй сім'ї всі пов'язані з металургією, — сказав Михайло. — Але душа лежить до музики.

Хіт «Запалювати» розгорнув крісло Потапа.

— Таких я й шукаю, — сказав Потап.

Вікторія Литвинчук приїхала із Хмельницької області. Дівчина вже пробувала свої сили у дитячому «Голосі», але не пройшла.

— Тепер наче у мене день народження, — зізналася Вікторія.

Сильний голос дівчини розвернув крісло Олі Полякової.

— Я відчувала, що мій тренер розгорнеться до мене першим, — сказала Віка.

Андрій Григорський приїхав із Івано-Франківської області.

— Я маю розвернути хоча б одне крісло, — сказав хлопець, виходячи на сцену. — Я живу лише музикою.

Пісня «Ти дочекайся мене» не розчулила тренерів крісла. Але команда Олександри Зарицької дала хлопцеві другий шанс.

Вийшла на сцену і 18-річна Каріна Столаба. Співачка була учасницею «Голос.Діти-5» у команді «Время и Стекло» і зуміла дійти до фіналу. Через три роки дівчина вирішила ще раз спробувати свої сили вже у «Голосі країни».

— Я вирішила зробити цей дорослий крок, — сказала Каріна. — І мені здається, що зараз у мене є шанс стати кимось більшим, ніж просто дівчинкою з «Голос.Діти».

Свого часу після участі в шоу тренер Надя Дорофєєва разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом зробили учасниці подарунок у вигляді музичного курсу в британській літній школі-пансіоні. Як зізнається співачка, вона почала шукати своє звучання і написала першу авторську пісню.

Голос дівчини розгорнув усі тренерські крісла.

— Я ніколи не дам забрати цю дівчинку! - сказала Полякова. — Я прийшла до цього проекту за нею! Нікому її не віддам. Ти дістанешся до фіналу.

— Я просто закохана у цю співачку, — зізналася Надя. — Якщо ти захочеш попрацювати з кимось іншим, я не ображуся.

Каріна обрала команду Потапа.

Каріна Столаба

Олександр Захаров приїхав із Вінницької області. Хлопець — учитель англійської мови та учасник музичної групи.

— Господь дав мені голос і я маю його показати, — сказав Олександр.

Хіт «Мить» так і не розвернув тренерські крісла.

— Це сміливий вчинок взяти таку серйозну пісню, — визнала Надя. — І «мурашки» у мене були.

— Дякую, що вибрали мою пісню, — сказав Святослав. — Це пісня про хлопця, який потрапив в оточення під Дебальцевим. Він втратив дві ноги, але все одно не втрачав силу духу.

Валерія Бутурліна — вчитель вокалу у Нікополі. Вона мріє бути почутим на великій сцені.

Сильний голос вокалістки розгорнув усі тренерські крісла.

— Ваш тембр голосу від Бога! — визнав Вакарчук.

— Я б пишалася, якби ви були у моїй команді! — вигукнула Полякова.

Валерія обрала команду Полякової.

Олександр Коржов приїхав із Запоріжжя. Хлопець серйозно займався карате. Але через фінансові проблеми спорт довелося покинути.

— Музика стала моїм порятунком, — зізнався хлопець.

Хіт «Пташка» розгорнув крісло Вакарчука.

— Мені здається, ви дуже музичні, — сказав Вакарчук. — Ми здивуємо всю країну!

Вероніка Слюзалек прийшла на проект, щоб показати свою творчість. Свій виступ вона присвятила бабусі.

Голос дівчини розгорнув усі тренерські крісла.

— Чудова пісня! — Визнала Дорофєєва.

— Я не міг стриматись, — сказав Вакарчук. — Проект принесе вам успіх.

— Ви нагадуєте мені мене на початку кар'єри, — сказала Оля.

Вероніка обрала команду Потапа. Підтримати дівчата прийшов гурт «Калуш».

У п'ятому випуску на сцену вийшла 32-річна виконавиця та автор пісень Катерина Офліян. Кілька років тому дівчина переїхала до Києва. Щоб заробити на життя, підробляла написанням рекламних джинглів для радіо, і їй це вдавалося. Згодом вона відчула сили до написання пісень.

Перші свої роботи вона самостійно відправляла українським артистам та нарешті її помітили. Тепер її треки співають KAZKA, Тіна Кароль, а трек її авторства звучить у серіалі «Моя улюблена Страшка». Дівчина прийшла на проект, щоб нарешті вийти з тіні артистів і довести собі, що вона може бути почута.

На сцені «Голосу країни» Катерина виконала свій авторський трек «Знайти своїх», написаний для Тіни Кароль. Несподівано для всіх на зйомці з'явилася сама Тіна Кароль, яка прийшла підтримати учасницю. Це була їхня перша очна зустріч, оскільки до цього Катерина та Тіна спілкувалися виключно у мережі.

— Колишня приїхала! — сказав Потап.

Тіна та Катерина заспівали разом пісню на біс.

— Потап, рви вже цей сезон! — сказала Тіна.

— Я намагаюся, мала, — відповів Потап.

Команда Олександри Зарицької дала дівчині другий шанс. А Тіна пообіцяла, що стане радником цієї команди!

Нагадаємо, під час четвертого ефіру учасник сліпих прослуховувань Володимир Порубайло з Одеси зробив пропозицію руки і серця своїй дівчині.

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