Брюс Вілліс, Мел Гібсон та Бен Аффлек: у США оголосили номінантів на антипремію «Золота малина»

У США оголосили номінантів на антипремію «Золота малина», яку щороку присуджують за сумнівні досягнення у кінематографі. За традицією, її вручають напередодні церемонії нагородження премією «Оскар». Цього року «Золоту малину» роздадуть вже в 42-ге. І станеться це 26 березня.

Абсолютним лідером за кількістю зібраних номінацій став фільм «Діана: Мюзикл». Його випустила стримінгова компанія Netflix. По суті, це запис театральної вистави на Бродвеї. Там, до речі, «Діана» теж з тріском провалилася. Кіноверсію висунуто на здобуття «Золотої малини» в усіх головних категоріях: найгірший фільм, найгірший режисер (Крістофер Ешлі), найгірший актор (Рої Хартрампф), найгірша акторка (Жанна де Валль).

У номінації «Найгірший фільм» представлені також чорна комедія «Карен», фантастична стрічка «Нескінченність», трилер «Жінка у вікні» (спроба рімейку легендарного фільму Альфреда Гічкока «Вікно у двір»), комедія «Космічний джем: Нове покоління».

Звання найгіршого режисера може дістатись, крім Ешлі, ще чотирьом: Джо Райту («Жінка у вікні»), Коуку Деніелсу («Карен»), Ренні Гарліну («Негідники» або «Пограбування по-джентльменськи» з Пірсом Броснаном), Стівену Чбо («Дорогий Еван Хансен», музична драма).

Ще одна «славна» п'ятірка — ті, хто претендує на «Золоту малину» як найгірший актор. Знайомтесь: Скотт Іствуд («Золото острова Гардіан», або «Небезпечний»), Рої Хартрампф (виконав роль принца Чарльза в «Діані»), легендарний баскетболіст Леброн Джеймс (чорт його смикнув знятися в «Космічному джемі»!), Марк Волберг («Нескінченність»), Бен Платт («Дорогий Еван Гансен»).

А хто серйозно вляпався за підсумками минулого року, то це Брюс Вілліс! Він знявся у восьми фільмах, один гірший за інший. Довелося йому спішно створювати індивідуальну номінацію – «Найгірше виконання ролі Брюсом Віллісом у 2021 році». Варіант безпрограшний – конкурентів немає, за якийсь фільм актор таки отримає свою «нагороду». Ось їхні назви: «Американська облога», «Фортеця», «Смертельний клінч», «Злочинний квест», «Вижити у грі», «Північ у високій траві», «За межею життя», «Зоряний рубіж». (На фото кадр з фільму «Американська облога»)

Ще один ветеран Голлівуду останніми роками знімається виключно у фільмах дуже сумнівної якості. Це Мел Гібсон. "Золота малина" світить йому за роль другого плану в бойовику "Золото острова Гардіан", який в Інтернеті відомий під назвою "Небезпечний". 2018 року Гібсон вже отримував цю антипремію як найгірший актор другого плану завдяки комедії «Хто в домі тато 2». (На фото Мел Гібсон у бойовику «Золото острова Гардіан»)

Конкуренцію Мелу Гібсону складає цього року Бен Аффлек. Його включили до списку номінантів на "Золоту малину" за роль другого плану в історичній драмі Рідлі Скотта "Остання дуель". Три «ягідки» у скарбничці Бена вже є. У 2003 році «успіх» йому принесли головні ролі одразу в трьох фільмах – «Шибайголова, «Джілі», «Година розплати». Тоді ж Аффлека разом із Дженніфер Лопес назвали найгіршим дуетом на екрані. У цій самій категорії він отримав антипремію і у 2016 році разом з Генрі Кавіллом за фільм «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості». Бен зіграв Бетмена, а Генрі - Супермена. (Кадр з фільму "Остання дуель")

Меган Фокс увосьме номінується на «Золоту малину». Поки їй щастило – зі стількох спроб лише один раз її визнавали найгіршою актрисою другого плану. Було це у 2015 році, коли вона зіграла у стрічці «Черепашки-ніндзя». Цього року Фокс «вразила» своєю грою у трилері «Опівночі у високій траві».

А ось Емі Адамс - новачок у цих не найпрестижніших перегонах. Натомість їй поталанило потрапити відразу у дві номінації – «Найгірша актриса» та «Найгірша актриса другого плану». Першу їй принесла головна роль у трилері «Жінка у вікні», другу – роль у драмі «Дорогий Еван Гансен». (Кадр з трилера «Жінка у вікні»)

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