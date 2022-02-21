Брюс Вілліс, Мел Гібсон та Бен Аффлек: у США оголосили номінантів на антипремію «Золота малина»

У США оголосили номінантів на антипремію «Золота малина», яку щороку присуджують за сумнівні досягнення у кінематографі. За традицією, її вручають напередодні церемонії нагородження премією «Оскар». Цього року «Золоту малину» роздадуть вже в 42-ге. І станеться це 26 березня.
Абсолютним лідером за кількістю зібраних номінацій став фільм «Діана: Мюзикл». Його випустила стримінгова компанія Netflix. По суті, це запис театральної вистави на Бродвеї. Там, до речі, «Діана» теж з тріском провалилася. Кіноверсію висунуто на здобуття «Золотої малини» в усіх головних категоріях: найгірший фільм, найгірший режисер (Крістофер Ешлі), найгірший актор (Рої Хартрампф), найгірша акторка (Жанна де Валль).
У номінації «Найгірший фільм» представлені також чорна комедія «Карен», фантастична стрічка «Нескінченність», трилер «Жінка у вікні» (спроба рімейку легендарного фільму Альфреда Гічкока «Вікно у двір»), комедія «Космічний джем: Нове покоління».
Звання найгіршого режисера може дістатись, крім Ешлі, ще чотирьом: Джо Райту («Жінка у вікні»), Коуку Деніелсу («Карен»), Ренні Гарліну («Негідники» або «Пограбування по-джентльменськи» з Пірсом Броснаном), Стівену Чбо («Дорогий Еван Хансен», музична драма).
Ще одна «славна» п'ятірка — ті, хто претендує на «Золоту малину» як найгірший актор. Знайомтесь: Скотт Іствуд («Золото острова Гардіан», або «Небезпечний»), Рої Хартрампф (виконав роль принца Чарльза в «Діані»), легендарний баскетболіст Леброн Джеймс (чорт його смикнув знятися в «Космічному джемі»!), Марк Волберг («Нескінченність»), Бен Платт («Дорогий Еван Гансен»).