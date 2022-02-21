«Подивись на світ. Він куди дивовижніший за сни», — писав відомий американський письменник Рей Бредбері. І з цим важко не погодитися. Подорожі дають розуміння багатьох речей, відкривають нові горизонти для мрій та планів. Вони — потужне джерело натхнення, яке необхідне кожній людині — особливо сьогодні, коли майбутнє невизначене, а сьогодення сповнене різноманітних тривог. «ФАКТИ» продовжують проєкт «Світ після пандемії» — серію інтерв'ю з відомими людьми та лідерами галузей. Раніше про нові реалії життя «ФАКТАМ» розповіли Андрій Курков, Іван Марчук, Еліна Світоліна, Ольга Сумська, Ніна Матвієнко, Олег Скрипка, Олександр Пономарьов, Артем Пивоваров, Олена Шоптенко, Андре Тан, Євген Клопотенко… Сьогодні наша співрозмовниця — відома українська співачка та телеведуча Наталія Валевська.

«Працівники готелю кинулися у воду прямо в одязі!»

— Наталю, як пандемія вплинула на ваше життя?

— Звичайно, у локдауни мені не вистачало глядача. Я дуже люблю людей, живе спілкування. У цей період я зробила два онлайн-концерти. Переживала, як це все буде, проте новий досвід виявився позитивним. Я отримала багато приємних відгуків, подяк. За час пандемії також випустила два альбоми «Мир над Україною» та «Valna «.

А ще вийшов ремікс пісні на музику Олексія Малахова та слова Лариси Флінти «Я вам бажаю щастя». Вона для мене стала чудодійною, бо витягнула мене з депресії, яка була пов'язана з проблемами у здоров'ї. Та й від слухачів не раз чула про те, що ця пісня надає їм сил й допомагає, попри всі труднощі у житті, рухатися вперед.

— Поціновувачі вашої творчості з цікавістю слідкували за вашими постами у соцмережах, де ви описували подорож до Шрі-Ланки й показували світлини. Правда, що ви там врятували життя двом туристам?

— Все було ось як. Ми відпочивали разом з подругою. Якось вирішили поїхати до міста. Чекали водія на рецепції. Раптом у готелі з'явилася схвильована жінка й запитала: «Хто знає англійську мову та може перекласти?» Виявилося, дві людини запливли в океан й не можуть повернутися. Я підбігла до менеджерів готелю та сказала про це. Й персонал миттєво кинувся на допомогу тій парі. Молоді чоловік та жінка, що приїхали на відпочинок з мусульманської країни, були врятовані! Знаєте, мене вразило, наскільки працівники готелю швидко відреагували. Не вагались ані секунди! Схопили спеціальний інвентар й помчали до місця події.

Працівники готелю кинулися у воду прямо в одязі. Й до речі, цей пляж не належав готелю — знаходився по сусідству. Океан — не жарт! Я щаслива, що допомогла врятувати життя двом людям. Це так важливо — опинитися в потрібному місці в потрібний час.

Наталія Валевська: “Для мене подорожі — повітря, без якого я просто не можу жити”

— Пригадую, коли я відпочивала в Шрі-Ланці, туристів попереджували про те, що океан може бути дуже небезпечним. Хвиля приходить з однією силою, а відходить зовсім з інакшою, тому може збити з ніг, а плавця за мить віднести у безодню.

— Знаєте, я й сама у перший день знайомства з океаном була налякана — хвилі реально затягують. Навіть вирішила, що більше заходити у воду не буду. А потім прочитала розповідь майстра спорту з плавання про те, як він потрапив в океані в яму недалеко від берега і ніяк не міг виплисти. Щоб це зробити, йому довелось пірнати й пересуватися по дну за допомогою рук. Так ледве врятувався. Можливо, й ця пара потрапила у подібну водну пастку. Чоловік та жінка навіть не кричали — очевидно, не мали вже сил.

— Наскільки ж далеко вони знаходилися від берега?

— Метрів п'ятнадцять, мабуть. Але там було дуже глибоко.

«Я сказала собі: «Відпочинок відпочинком, проте треба йти до спортзалу»

— Що ще вас вразило у цій далекій країні?

— Перш за все, люди. Ланкійці дуже добрі та позитивно налаштовані.

А ще Шрі-Ланка — справжній фруктовий рай, й там надзвичайно смачна їжа. Мені здається, що такої риби я ніде ніколи не куштувала, хоча багато подорожую світом й відвідала чимало чудових ресторанів. А які на Цейлоні спеції — це просто фантастика!

Шрі-Ланка, за словами співачки, - справжній фруктовий рай

— У подорожах завжди стільки гастрономічних спокус. Як вам, попри те, що ви гурман, вдається зберігати таку чудову форму?

— Скажу чесно, я завжди пильную за своєю вагою. Я люблю солодке — і якщо щось хочеться з'їсти зі смаколиків, роблю це переважно у першій половині дня. А там, у Шрі-Ланці, кондитери такі делікатеси пропонували! Щоб не набрати зайву вагу, я займалася спортом онлайн з тренером. У готелі були для цього умови. І я сказала собі: «Відпочинок відпочинком, проте треба йти до спортзалу». Й буквально змушувала себе. Брала гантелі, килимок — й під керівництвом тренера протягом години виконувала вправи. Крім того, щодня проводила 15 хвилин на біговій доріжці.

— Й, мабуть, багато плавали у басейні?

— Ні, там я тільки фотографувалась. А плавала в океані — там, де не глибоко, вздовж берега. Плавання теж дуже корисне для того, щоб залишатися у хорошій формі. Та й взагалі я багато рухалася. Ми з подругою постійно кудись їздили — то на рибний ринок, то дивитися місцеві пам'ятки…

«Монтсеррат Кабальє сказала мені, щоб я ніколи не зупинялася і рухалася тільки вперед та вгору»

— Щось цікаве придбали у поїздці?

— Я купила собі аж три сарі. Ми з подругою зайшли у магазин лише подивитися на них, але я не могла не придбати. Там такі незвичайні поєднання у кольорах!

Я взагалі мисливець за тканинами, й навіть за першим фахом — кравець верхнього одягу. Люблю придумувати собі гарні вбрання.

Співачка придбала у Шрі-Ланці три сарі

— Чи відчутна пандемія у Шрі-Ланці?

— Вона торкнулася абсолютно всіх куточків планети. Наш водій, який був для нас з подругою ще й гідом та охоронцем, розповів про те, що до пандемії мав власний бізнес. А ситуація з ковідом повністю змінила його життя. Бізнес зруйнувався — й чоловік був змушений шукати іншу роботу.

— Як вважаєте, що чекає у майбутньому туризм?

— Я вірю в краще, у те, що туристична галузь оживе. Будуть певні правила пересування планетою. Й це вже очевидно зараз. Знаєте, радість від подорожей незрівнянна. Для мене вони — повітря, без якого я просто не можу жити. Подорожі дарують натхнення та колосальне задоволення. Дуже подобається Іспанія. Це країна, куди б я поверталася знову та знову. А тепер і Шрі-Ланка — те місце на планеті, яке б я відвідала ще не раз. Знаєте, у цій країні якась особлива енергетика. Там зі мною сталося диво: я змогла розслабитися на всі сто, а для мене це майже нереально, бо я трудоголік — завжди кудись біжу, планую різні справи… У Шрі-Ланці я відчувала надзвичайну легкість в душі!

— А чи змінить пандемія, з вашої точки зору, людей, й що вони повинні зрозуміти?

— Вони вже змінилися. Не всі, звичайно, проте чимало людей зрозуміли, що для щастя не потрібно так багато матеріальних речей. Споживацький запал стих. Багато хто «прокинувся» й навчився вбачати щастя у дрібницях.

— Що вас надихає сьогодні?

— Мене завжди надихає спілкування з цікавими людьми. Пригадується, як я виступала на 85-річному ювілеї Монтсеррат Кабальє, який вона святкувала у Києві. Я співала для неї пісню «Палала» та «Пісню про рушник». Вона була дуже зворушена й сказала мені, щоб я ніколи не зупинялася і рухалася тільки вперед та вгору.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ» в наш непростий час?

— Завжди будьте позитивно налаштовані й нікому не дозволяйте зруйнувати такий ваш настрій. Адже в негативному настрої ми мислимо зовсім інакше й можемо наробити купу помилок. Ніколи не втрачайте оптимізму!

Фото з альбому Наталії Валевської

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