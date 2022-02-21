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Розлучений «кримнашист» Лепс закрутив роман з молоденькою королевою краси зі Львова: що відомо

16:43 21 лютого 2022
Лепс

Російський співак Григорій Лепс, фігурант бази «Миротворець», після недавнього розлучення з другою дружиною, знову помічений у компанії ефектної блондинки, пише «КП».

ЗМІ опублікували фотографії артиста та 27-річної Наталі Болюх, моделі зі Львова, яка здобула титул «Міс Львів-2018».
Парочка сидить за столом у ресторані, співак обіймає супутницю, цілуючи її у скроню.

Відомо, що дівчина працює економістом, захоплюється дизайном та психологією. Живе на два міста — Львів та Москву.
Ще за участі у конкурсах краси в Україні нова кохана Лепса їздила до Москви, щоб відсвяткувати свій день народження.

Крім того, вона підтримувала зв'язок з чиновником Держдуми РФ Аліком Назаряном, який виступає за окупацію Криму Росією та обзиває українців.

Торік Болюх вийшла заміж, але за кілька місяців розлучилася. Обранцем блондинки був один з багатих російських підприємців. За даними ЗМІ, у листопаді 2021 року вона купила квартиру у Москві.

Лепсу 59 років. Родом він з Сочі. Неодноразово заявляв про те, що виступає проти Майдану.

У 2017-му його внесли до бази «Миротворця» через незаконне перетинання державного кордону України, виправдання російської агресії та анексії Криму.
Лепс неодноразово виступав у Криму та на окупованих територіях Донбасу. Торік у Донецьку на площі Леніна він заспівав гімн Росії.

Нещодавно у ЗМІ з'явилися чутки про те, що Лепс потрапив до психіатричної клініки. За словами співака, він мав гіпертонічний криз і йому знадобилася нетривала госпіталізація.

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