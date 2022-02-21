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Монатік здивував несподіваним образом у кліпі з учасницею нацвідбору «Євробачення»

17:02 21 лютого 2022
Дмитро Монатік

Популярний артист Дмитро Монатік, який відпочив із сім'єю на Мальдівах, записав новий дует та зняв кліп на пісню «Інь-Янь» з учасницею національного відбору на «Євробачення» — ROXOLANA. Про це Монатік розповів на своїй сторінці в Інстаграмі.

Композиція стала саундтреком до романтичної комедії «Сусідка», головну роль у якій зіграла Ксенія Мішина.
У новому кліпі артист з'явиться у чорному костюмі з червоною брошкою у формі серця на грудях, Роксолана — у білому.

«Можливо, здається, що пісня така мінорна, але насправді вона дуже оптимістична, якщо прислухатися. Це про такий момент, коли ти вже втрачаєш віру в кохання між людьми, бо вони вже багато шрамів залишили на душі, і ти вже такий остерігаєшся і завжди ходиш по межі», — розповів про пісню Дмитро.

Її він тримав у голові майже два роки, вважав композицію жіночою. «Діма мені написав, що у нього є класна ідея, але у нього немає часу до неї дістатися, але скоро з'явиться, і як я дивлюся на зустріч», — розповіла про співпрацю Роксолана.

«Коли Роксі прийшла, ми спробували перші акорди, вона почала співати і це відбувається миттєво, ти розумієш: «О! Я знайшов свій Янь, Янь знайшов свій Інь, тут буде гармонія у цій пісні», — пояснив співак.

Подробиці кліпу поки що тримають у секреті. Відомо, що він буде чорно-білим. Обіцяють стильну картинку та незвичайну хореографію.

Раніше Оля Цибульська у своєму новому кліпі висміяла інфоциганів. А Надя Дорофєєва в новому відео стала блондинкою та заспівала про заборонене кохання.

Фото instagram.com/roxolanas, instagram.com/monatik_official

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