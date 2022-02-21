«Мені вирізали пухлину»: дочка Меладзе шокувала зізнанням про хворобу

Дочка відомого продюсера та композитора Костянтина Меладзе Лія, яка стала учасницею вокального проекту «Голос країни», здивувала відвертим зізнанням про свою хворобу. Минулого літа вона перенесла операцію. Дівчині видалили пухлину в стегні.

«Кульгала чотири роки, і потім мій тато почав помічати. Він не зрозумів взагалі, чому я так ходжу, начебто лівою стороною постійно спираюся об підлогу. Мене хилить постійно кудись. Мені каже: «Лія, йди на МРТ», — поділилася Лія.

Тоді батьки приховали від дівчини результати обстеження, а просто повідомили їй, що потрібно зробити операцію за кордоном — нібито вправити суглоб.

«Мені кажуть: «Через кілька тижнів ми їдемо до Німеччини на операцію». Я говорю: «Чому? Як?» — поділилася дівчина. За її словами, вона постійно терпіла біль, але навіть не підозрювала, наскільки все серйозно. Правду вона вже дізналася після операції, коли з'ясувалося, що пухлина — доброякісна.

«Виявилося, що мені вирізали пухлину, але вона була доброякісна. Так, я дізналася про це, коли вже все було добре. Але в мене не було страху перед раком», — розповіла Лія у програмі ЖВЛ.

Після операції якийсь час дівчині довелося пересуватися на милицях, пройти курс реабілітації. Але в цей час вона не сумувала, а написала авторську пісню та вирішила піти на «Голос».

Як відомо, Лія Меладзе розгорнула чотири тренерські крісла та обрала команду Наді Дорофєєвої. Дочка композитора розповіла як Костянтин відреагував на її виступ.

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