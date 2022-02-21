Вагітна Фріске потрапила до притулку для одиноких мам: що сталося

Молодша сестра покійної Жанни Фріске 35-річна Наталя незабаром стане мамою. Молода жінка, попри пізній термін вагітності, продовжує вести активний спосіб життя.

Днями Наталя разом з мамою Ольгою Володимирівною приїхала до притулку для одиноких мам з подарунками.



Фото з'явилося в Instagram на сторінці Наталі та Марії Студенікіної.



Керівник «Дома для мами» показала, як просуваються ремонтні роботи. Фріске поспілкувалася з жінками, що мешкають у притулку. Вона розповіла, що дівчата з фонду подарували їй на згадку як сувенір крихітні в'язані пінетки. Цей жест дуже зворушив майбутню маму, яка має намір й надалі надавати допомогу притулку.



Тим часом фанати зіркової родини гадають, хто ж є батьком майбутньої малечі. Відомо, що три роки тому Наталя розлучилася з чоловіком, співробітником МНС Сергієм Вшивковим. Нині вона у стосунках з Олександром Тітовим.



Нагадаємо, на поповнення родини чекає й багатодітна мама Мілла Йовович.

2023

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter