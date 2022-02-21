Седокова заговорила про те, що йде від чоловіка: «Монстри у голові спровокували»

Екссолістка «ВІА Гри» Анна Седокова, яка нещодавно публікувала яскраві фото з відпочинку з чоловіком, раптом заявила, що вони з Янісом Тіммою могли розлучитися. Критичні моменти в сім'ї виникали, за словами Анни, неодноразово, пише «Стархіт».

Співачка наголосила, що над стосунками завжди мають працювати двоє.​​​

«Наші монстри в голові провокували нас тисячу разів, але ми ніколи не здавалися та продовжували боротися один за одного. Ні, бувало, звичайно, що один з нас припиняв, але тоді другий включав супершвидкість», — поділилася своїми переживаннями Седокова.

«Він не є ідеальним. І ти не є ідеальною. Ви обоє ніколи не будете ідеальними. Але якщо йому вдалося хоч раз розсмішити тебе, змусити тебе хоча б двічі замислитись, якщо йому не чуже ніщо людське і він прощає помилки, не відпускай його та дбай про нього», — написала Седокова у соцмережі.

Нагадаємо, Анна Седокова була одружена три рази. За її словами, у шлюбі з Янісом вона набула справжнього жіночого щастя.

Співачка має двох старших дітей — Аліну та Гектора, які живуть з нею, а також молодшу доньку Моніку. Дівчинка живе зі своїм батьком у США.



Фото в Instagram /annasedokova

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