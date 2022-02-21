28.39 / 28.77 32.15 / 32.67
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

«Селебрітіз потихеньку відлітають»: Насті Каменських дорікнули за від'їзд із країни в дуже непростий час

23:18 21 лютого 2022
Настя Каменських

Популярна співачка Настя Каменських опублікувала у своєму Instagram пост, в якому повідомила, що разом із чоловіком Потапом, а також мамою та свекрухою вирушає у поїздку за кордон.

«Давно я чекала і планувала по хвилинах цю поїздку. Все заради того, щоб втілювати в життя давно запланований to-do list. Найближчим часом готую для вас багато цікавого Зовсім скоро подарую вам мою нову прем'єру # Кришталь і не тільки її! !», — написала вона.

Звичайно, від'їзд за кордон — справа хороша та перспективна, тому деякі шанувальники пораділи за Настю.

Також вона похвалилася своїми напрочуд молодими мамою Лідією та свекрухою Людмилою, які разом з нею та Потапом відвідали кафе на одній із вулиць Мадрида (саме туди вирушили родичі).

Натомість інші фани трохи засмутилися: співачка залишає шанувальників у дуже непростий час, коли ймовірність нападу на Україну висока як ніколи.

І постаралися натякнути про це у коментарях.

Втім, дівчина вже, мабуть, за кордоном, де, можливо, і прочитає, що думають шанувальники.

Раніше «ФАКТИ» писали, що інша зірка, Оля Полякова, навіть не думала затримуватися за кордоном, і повернулася в Україну до своїх шанувальників, незважаючи на напружену ситуацію.

555

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

люди

У Кабміні хочуть з 1 березня доплачувати 195 тисячам українців по 647 гривень: кого це стосується

Фріске

Вагітна Фріске потрапила до притулку для одиноких мам: що сталося

Андрій Корешков&nbsp;— Ченсі Ренкаунтрі

Російський боєць ММА одним ударом зламав супернику п'ять ребер та пробив легеню: момент потрапив на відео

гурт Kalush Orchestra

Kalush Orchestra відмовляються підписати контракт на участь у «Євробаченні» від України: що відбувається

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.