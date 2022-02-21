«Селебрітіз потихеньку відлітають»: Насті Каменських дорікнули за від'їзд із країни в дуже непростий час

Популярна співачка Настя Каменських опублікувала у своєму Instagram пост, в якому повідомила, що разом із чоловіком Потапом, а також мамою та свекрухою вирушає у поїздку за кордон.

«Давно я чекала і планувала по хвилинах цю поїздку. Все заради того, щоб втілювати в життя давно запланований to-do list. Найближчим часом готую для вас багато цікавого Зовсім скоро подарую вам мою нову прем'єру # Кришталь і не тільки її! !», — написала вона.

Звичайно, від'їзд за кордон — справа хороша та перспективна, тому деякі шанувальники пораділи за Настю.

Також вона похвалилася своїми напрочуд молодими мамою Лідією та свекрухою Людмилою, які разом з нею та Потапом відвідали кафе на одній із вулиць Мадрида (саме туди вирушили родичі).

Натомість інші фани трохи засмутилися: співачка залишає шанувальників у дуже непростий час, коли ймовірність нападу на Україну висока як ніколи.

І постаралися натякнути про це у коментарях.

Втім, дівчина вже, мабуть, за кордоном, де, можливо, і прочитає, що думають шанувальники.

Раніше «ФАКТИ» писали, що інша зірка, Оля Полякова, навіть не думала затримуватися за кордоном, і повернулася в Україну до своїх шанувальників, незважаючи на напружену ситуацію.

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