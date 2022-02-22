Дженніфер Еністон стурбована тим, що партнер по серіалу «Друзі» розкриє секрети її розлучення з Бредом Піттом

Актрису Дженніфер Еністон вкрай турбують мемуари її партнера по серіалу «Друзі» Меттью Перрі, які він збирається опублікувати у листопаді цього року. Як повідомляє видання Closer з посиланням на інсайдера, Дженніфер побоюється, що Перрі може розкрити світу секрети її стосунків і розлучення з Бредом Піттом, а також іншу глибоко особисту інформацію щодо неї.

Еністон нервує, тому що вважає, що Меттью не проґавить можливості зробити свою книгу бестселером. А для цього йому доведеться розповісти якнайбільше пікантних деталей. Оскільки він був у курсі того, що відбувалося під час одного з найгучніших голлівудських розлучень, він знає, що подробиці цієї справи будуть усім цікаві.

Меттью раніше був дуже близький з Дженніфер, а також з Бредом, який знімався в одному з епізодів «Друзів» як запрошена зірка. Перрі був гостем на їхньому весіллі, що відбулося в Малібу в 2000 році.

Дженніфер і Бред розлучилися у 2005 році — через рік після того, як знімання «Друзів» були завершені. Одружений Пітт закохався у свою партнерку фільму 2004-го року «Містер і місис Сміт» Анджеліну Джолі.

Раніше «ФАКТИ» писали — Бред Пітт подав до суду на Анджеліну Джолі через угоду з російським бізнесменом.

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