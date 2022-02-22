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Шоу-бізнес

Готовий захищати Україну? Діма Коляденко звернувся до своїх шанувальників

10:29 22 лютого 2022
Коляденко

У той час як багато бізнесменів й політиків намагаються залишити Україну, що стоїть на порозі війни, серед представників шоубізнесу є ті, хто не тільки має наміру вставити на захист Батьківщини, але й намагаються дати приклад своїм шанувальникам.

Так, у ніч на 22 лютого хореограф Діма Коляденко опублікував доволі несподіваний пост.

«22.02.2022‼️ Я Готовий Захищати Україну. А ти готовий?!» — написав артист, під постом якого з'явилося багато сердечок та лайків.

Більшість коментаторів пишуть, що готові зі зброєю захищати свою землю. Абсолютно всі хочуть миру.

Тим часом не всі представники шоубізнесу хочуть залишатися в Україні у такий тривожний час. Так Потап, Настя Каменських та мами зіркової пари вилетіли за кордон.

Інша зірка, Оля Полякова, навпаки, повернулася на батьківщину до своїх шанувальників, попри напружену ситуацію.


Фото Instagram/kolyadenkodima_official

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