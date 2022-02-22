«Плануємо майбутнє та зберігаємо спокій»: як зірки шоу-бізнесу реагують на ситуацію в країні

Зірки українського шоу-бізнесу відреагували на ситуацію в країні та загрозу вторгнення РФ. Знаменитості, як і більшість українців, стурбовані, але намагаються зберігати спокій, вірити в краще і закликають до цього своїх шанувальників.

Телеведучий Юрій Горбунов продовжує працювати, планувати майбутнє та закликає допомагати армії.

«Страх і паніка — найкращі союзники божевільного карлика! Однозначно на нього чекає Гаага! А ми, українці, як ніколи стаємо сильними! Наша віра в армію, Бога, нашу правоту — робить нас найсильнішими у світі! Тому віримо, допомагаємо армії, працюємо, плануємо майбутнє та зберігаємо спокій! Слава Україні!», — пише Горбунов в Інстаграм.

Маша Єфросініна каже, що у тривожний час її рятує робота. Розважальні проекти допомагають відволіктися, зберігати позитивне мислення.

«Коли прослухала найкінченіший урок з історії… Хтось, оновіть вчителю календар і глобус!», — написала Марія під фото в Інстаграм. Своїм виразом обличчя вона демонструє ставлення до того, що відбувається.

Співачка Марія Бурмака впевнена, що всі ми стали сильнішими, знаємо ворога в обличчя та зможе відстояти країну.



«Ми не знаємо, яким буде наступний ранок. Але скажу одне. Україна мала дуже болючу історію. Буквально вчора меморіз нам показував, який жах довелося пережити у 2014. Вже 8 років йде війна та обстріли, але насправді багато хто волів це не помічати. Хто їздив на схід, той бачив розбомблені будинки та жах війни, я серед таких, я бачила і знаю… Що може бути страшніше за те, що українці вже переживають протягом останніх 8-ми років, починаючи з подій Революції Гідності? Боротися. Ніхто не тікає і не панікує. Просто тепер ворога і ми, і весь світ знає в обличчя. Тримаємось разом, друзі», — закликає Бурмака.

Телеведучий Олексій Суханов, який з початку агресії Росії на сході України переїхав до Києва, а нещодавно отримав громадянство, також не залишився осторонь подій і висловився про кричущі дії РФ. За словами Суханова, для нього більше не існує країни, де він народився, виріс, прожив до 2014 року.

«На жаль, у мене викликає огиду та зневагу чиєсь бажання принизити право на свободу вибору, незалежності, самовизначення! Будь-які спроби знецінити це право є ознакою не тільки тиранії, а й тероризму і не допустимо, коли подібне собі дозволяє ціла країна, яка претендує на роль у світовій політиці! Ще страшніше, коли світові лідери — замість того, щоб відстоювати святе право — всі ці роки пестили екстремістів, хворих на імперськість, що перебувають у полоні брехні своїх вигадок, ілюзій, що стали завдяки слабкості та безхребетності північних лідерів, комплексами, що заважають жити здоровим на психіку. людям, руйнують життя, долі, майбутнє… У мене більше немає минулого, але є сьогодення — яким би нервовим воно не було — але в Україні, і майбутнє з Україною… Україна була, є і буде, хто б що не казав. Принаймні, для мене та в моєму житті! Слава Україні!», — написав Суханов.

Раніше Оля Полякова повернулася до України з відпустки та заявила, що не збирається нікуди тікати. А Настю Каменських та Потапа розкритикували в мережі за те, що поїхали відпочивати до Іспанії.

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