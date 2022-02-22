«Стала ширша в талії»: Регіну Тодоренко запідозрили у вагітності

Шанувальники Регіни Тодоренко, яка нещодавно перехворіла на ковід, активно обговорюють те, що телеведуча «поповнішала у талії» і не виключають, що вона чекає на дитину.

Активна дискусія спалахнула після публікації в Instagram нових фото Тодоренко — телеведуча «вигуляла» білу сукню з чорним корсетом.

Її шанувальники не стільки обговорювали новий «лук» телеведучої, скільки фігуру. Багато хто прямо писав, що Тодоренко і Топалов, у яких росте син Майкл, скоро стануть батьками ще раз.

Сама телеведуча грає у мовчанку, дедалі більше інтригуючи шанувальників. Власне, чутки про її можливу вагітність ходять вже давно. Тодоренко почала носити вільний одяг, а письменниця Дар'я Мішина, яка допомагала телеведучій готувати дитячу книгу, прямо заявила про її «цікаве» становище: «Спочатку планувалося, що твір вийде цієї весни — до старту нового сезону її програми. Але за особистої зустрічі Регіна проговорилася, що приводів для презентації насправді буде два. І мимохіть згадала, що до цього часу планує народити ще одну дитину». Втім, представниця телеведучої заявляла, що їй нічого не відомо про вагітність Регіни.

Фото Регіни Тодоренко із соціальних мереж

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