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17-річний син Девіда Бекхема повторив культове фото батька, знявшись в одних трусах

15:03 22 лютого 2022
Круз Бекхем

Молодший син Девіда та Вікторії Бекхем, який 20 лютого відсвяткував своє 17-річчя, зробив фотосесію для журналу iD та поділився знімками в Instagram. У тому числі Круз Бекхем повторив культове фото свого батька, яке було опубліковано на обкладинці журналу Homme Magazine у 2000 році. На ньому знаменитий футболіст сидить в самих лише білих трусах-боксерах. Син відтворив цю фотографію. Відмінність хіба що в тому, що Круз пофарбував волосся у рожевий колір.

Автором обох фотосесій виступив фотограф Стівен Кляйн.

Круз збирається піти стопами своєї матері Вікторії, яка до того, як стати дизайнером, співала у складі популярного гурту Spice Girls. Круз теж хоче бути співаком. Раніше він думав, що займатиметься футболом за прикладом батька. Але потім змінив свою думку, усвідомивши, що музика йому подобається більше. Серйозно вирішив стати футболістом середній син Бекхемів Ромео, який зараз грає за американський клуб «Форт Лодердейл». Нещодавно 19-річний Ромео Бекхем знявся у рекламі німецького виробника спортивних товарів Pumа.

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