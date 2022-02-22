«Відчуваю порожнечу в душі та в серці»: Ектор Хіменес-Браво пояснив раптовий від'їзд з України

Суддя проекту «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який показав у мережі нову кохану, пояснив свій від'їзд з України у складний для країни час. У мережі його захейтіли за те, що «утік» до Колумбії.

Ектор пояснив, що свою відпустку планував ще в листопаді. Після закінчення зйомок вирушив до Колумбії, щоб побачитись з рідними.

«Сьогодні я зі своєю родиною кревною, і не збираюся виправдовуватися — мої люди знають, як я старанно працював і давно планував свою поїздку. Ми відзняли найближчий випуск „МастерШеф“, сезон у ресторанах завершується, я можу дозволити собі заслужену відпустку. Можу дозволити поїхати та побачити маму. Але моя сім'я також душею і серцем перебуває в Україні, і луна слів, які я чув від деяких божевільних політиків, змушує мене сумніватися у доброті людей на землі. Але ж це українці показали мені, що доброта існує. Я повернусь дуже скоро додому в Україну. Це не втеча, а моя відпустка, на якій зійшлися події — у листопаді я про них і не підозрював», — написав Хіменес-Браво в Інстаграм.

Те, що відбувається в Україні, він називає кошмаром, а Путіна — людиною не в своєму розумі.

«Остання заява Путіна проти України та українців — це слова людини, яка не в своєму розумі… Як вона може казати: „Україна створена росіянами“? Як він може казати: „Там, де зараз Україна, це руські землі“? Мені так сумно. Так боляче. Я відчуваю біль кожного українця як українця, яким я є. Намагаюся зрозуміти, як Бог дозволяє цьому статися з нашою дивовижною країною і з нашим дивовижним народом… Українці заслуговують на щастя і процвітання, і вони заслуговують на те, щоб прокинутися прямо зараз від цього кошмару. Я відчуваю справжню порожнечу зараз у душі та у серці», — висловлює свою підтримку Ектор.

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Фото instagram.com/hectorjimenezbravo

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