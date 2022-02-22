«Велика прогулянка» з Оленою Кравець і Позитивом та «Дог» із Ченнінгом Тейтумом: що подивитися в кіно з 24 лютого

У четвер, 24 лютого, в український прокат виходять сім нових фільмів, у тому числі вітчизняна комедія «Велика прогулянка», в якій зіграли Юрій Ткач Олена Кравець та Позитив . Для походу в кіно всією сім'єю пропонуються відразу дві картини — «Вовк і лев» спільного франко-канадського виробництва та американська комедія «Дог» із Ченнінгом Тейтумом у головній ролі. Шанувальники Зака Ефрона зможуть побачити свого кумира в австралійському трилері «Золото». Ветеран жанру «екшн» Ліам Нісон згадав минуле у бойовику «Гра тіней». Любителів європейського кінематографа можуть зацікавити італійська трагікомедія «Побачення у Парижі» та шведська провокаційна драма для дорослих «Насолода».

«Велика прогулянка»

(6+, Україна, Film.ua, комедія)

Сонячного весняного дня на мальовничій галявині зустрічаються дві родини. Одна — це працівники культури, інша — бізнесмени районного масштабу. І ті, й інші заявляють свої «права» на галявину і готові відстоювати їх усіма можливими способами. Коли ця «шашлична» війна знаходиться в самому розпалі, з'являється ще одна людина, яка має свій інтерес до галявини. Це олігарх, що пустився на втіки. Виявляється, він сховав на цьому місці частину своїх грошей! А схованка виявилася порожньою. Олігарх упевнений, що гроші звідти забрали ті, хто воює за мангал. Він бере в заручники молодших дітей з обох сімей і вимагає повернути бабки. І ось недавні непримиренні вороги змушені об'єднатися заради порятунку своїх дітей…

Зняв фільм режисер Олег Зборовський (серіал «Козаки. Абсолютно брехлива історія»). Головні ролі виконали Юрій Ткач, Олена Кравець та Олексій Завгородній, він же Позитив. У комедії також засвітилися Вєрка Сердючка з «мамою» та футболісти Андрій Пятов та Євген Коноплянка.

«Вовк і лев»

(6+, Франція — Канада, Galatée Films та Les Productions Wematin, пригоди, фільм для сімейного перегляду)

У самому серці дикої природи в Канаді дівчина рятує життя вовченята і левеня. Альма відмовляється передати своїх вихованців будь-кому. Вовченятком цікавляться вчені, левеня хочуть забрати власники цирку. Дівчина вшановує пам'ять свого дідуся, який все життя виступав проти жорстокого поводження з тваринами. Незвичайне тріо живе дружною сім'єю, але одного разу Альма дізнається, що тяжко хвора. Їй потрібна госпіталізація…

Зняв фільм за власним сценарієм французький режисер та журналіст Жиль де Метр. Роль Альми виконала канадська актриса Моллі Кунц («Вдови»). У світовому прокаті фільм зібрав 15,1 мільйона доларів.

«Дог»

(12+, США, Universal Pictures, комедія, бюджет — 15 мільйонів доларів)

Американському рейнджеру Бріггсу доручили виконання незвичайної місії — доставити службового собаку на прізвисько Лулу в сім'ю його загиблого господаря. Проблема полягає в тому, що собака довіряв лише одній людині, а її більше немає. У бідолахи Бріггса складається враження, що Лулу свідомо робить все так, щоб завдати йому якомога більше неприємностей! Але наказ має бути виконаний…

Головну роль у картині виконав популярний голлівудський актор Ченнінг Тейтум («Супер Майк», «Сходження Юпітер», «Персонаж»). Він же вперше виступив як співрежисер та продюсер. У ролі Лулу знялася бельгійська вівчарка. Фільм (в інтернеті відомий під назвою «Лулу та Біггс») зібрав в американському прокаті 5 мільйонів доларів.

«Побачення в Парижі»

(12+, Італія, Rodeo Drive та Rai Cinema, трагікомедія, бюджет — 3,3 мільйона доларів)

Власник невеликої книгарні в Парижі живе разом із донькою, яка внаслідок нещасного випадку стала інвалідом. Вона прикута до візка. Батько та дочка звикли до розміреного життя. Деяку різноманітність вносять лише відвідувачі магазину. Якось до нього завітала актриса…

Фільм зняв режисер Серджіо Кастеллітто, він виконав і головну чоловічу роль. А в основу сценарію покладено розповідь культового італійського кінематографіста Етторе Сколи, який помер у січні 2016 року. В Італії картина зібрала у прокаті 526 тисяч доларів. В інтернеті фільм відомий за назвою «Книгарня у Парижі».

«Золото»

(16+, Австралія, Madman Entertainment та Stan, трилер)

Дія фільму розгортається в недалекому майбутньому, коли багато ресурсів вичерпано, і людство бореться за виживання. Незнайомець прагне потрапити у небезпечну зону у пустелі та наймає провідника. Ці двоє несподівано знаходять велику кількість золота. Щоб витягти його і відвезти, потрібна техніка. Провідник вирушає за екскаватором, а незнайомець залишається охороняти золото. Йому треба протриматися у пустелі три доби з обмеженим запасом їжі та води…

Зняв фільм австралійський актор Ентоні Хейз. Це його режисерський дебют. Він же зіграв провідника. Роль незнайомця виконав зірка Голлівуду Зак Ефрон («Сусіди», «Гарний, поганий, злий»). В Австралії трилер (в інтернеті відомий як «Жага золота») у прокаті пройшов в обмеженій кількості кінотеатрів, після чого став доступним для клієнтів стрімінгової компанії Stan. Фільм отримав хорошу оцінку критиків. На сайті рецензій Rotten Tomatoes його рейтинг сягає 89%. Відзначається робота оператора та гра Ефрона.

«Гра тіней»

(16+, США, Briarcliff Entertainment, бойовик, бюджет — 43 мільйони доларів)

Досвідчений спецагент, який неодноразово брав участь у таємних операціях за завданням уряду США, отримує вказівку ліквідувати свого колегу. Наказ дає директор ФБР. Агент починає підозрювати боса у корупції та нечистій грі. Він відмовляється виконувати команду, у результаті сам стає мішенню. Крім того, в небезпеці опиняються його єдина дочка та онука.

Головну роль виконав зірка численних бойовиків Ліам Нісон. 69-річний актор неодноразово обіцяв, що перестане зніматися у фільмах «екшн», проте поки що це йому не вдається. Режисером став Марк Вільямс, із яким Нісон уже працював разом. Результатом їхньої спільної творчості стали бойовики «Чесний злодій» та «Захисник». У США «Гра тіней» вийшла у прокат 11 лютого. Касові збори становлять зараз 6,1 мільйона доларів. Фільм зазнав різкої критики в пресі.

«Насолода»

(18+, Швеція — Нідерланди — Франція, Plattform Produktion і Neon, еротична драма)

Головна героїня фільму 19-річна наївна шведка, яка переїжджає до Лос-Анджелеса. Вона мріє про кар'єру в кіно, але для початку отримує лише пропозиції зніматися у порнофільмах. Дівчина погоджується та вирішує стати справжньою зіркою «дорослого кіно».

Картину зняла за власним сценарієм шведський режисер Нінья Тюберґ. В основу картини вона поклала однойменний короткометражний фільм, з яким дебютувала у 2013 році. Головну роль виконала шведська акторка Софія Каппель. До зйомок Тюберґ залучила реальних порноакторів. «Насолода» (в інтернеті відома під назвою «Задоволення») була відібрана для участі в основній конкурсній програмі Каннського міжнародного кінофестивалю у 2020 році, однак пандемія коронавірусу зірвала його проведення. Світова прем'єра фільму відбулася у січні 2021 року на найбільшому фестивалі незалежного кіно Sundance у США. Картина здобула високі оцінки критиків. Видання The Guardian, The Hollywood Reporter, IndieWire писали, що Тюберґ вдалося показати глибокий і оригінальний погляд на порноіндустрію. Правами на прокат «Насолоди» в Україні володіє Arthouse Traffic.

Нагадаємо, минулого тижня в український прокат вийшли вісім нових фільмів, зокрема кримінальна драма Олега Сенцова «Носоріг».

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