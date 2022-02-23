28.74 / 29.29 32.50 / 33.19
Київ: 0
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Приватний літак Елтона Джона потрапив у шторм і здійснив аварійну посадку через несправність

8:47 23 лютого 2022
Елтон Джон

Приватний літак Елтона Джона, який нещодавно перехворів на коронавірус, вилетів з Британії до Нью-Йорку, де співак мав давати концерт, але змушений був розвернутися в повітрі та здійснити аварійну посадку.

Як повідомляє видання The Sun, на висоті понад три тисячі метрів вийшла з ладу система гідравліки. Через технічну несправність пілот, пролітаючи над південним узбережжям Ірландії, вирішив повернутися до аеропорту вильоту. Проте літак Bombardier Global Express вартістю 90 мільйонів доларів потрапив у шторм «Франклін». Швидкість вітру сягала майже 130 кілометрів на годину. Літак розгойдувало і буквально здувало убік. Приземлитися вдалося лише з третьої спроби. На землі Елтона та його екіпаж вже про всяк випадок зустрічали пожежники, медики та поліція.

74-річний співак пережив сильний стрес. Однак пізніше він все ж таки вилетів до Нью-Йорка іншим рейсом.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Німеччині ураган паралізував рух поїздів.

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пиріжки

Ліниві пиріжки «Виручайка» на кефірі: готуються, поки закипає чайник

пенсія

Зрівнялівка та хитрі схеми: експерт розповів про нюанси березневої індексації пенсій

салат

Салат «Чоловіча радість» від Людмили Борщ: надасть сили та гарний настрій будь-якому чоловікові

кернес

Померла невістка Геннадія Кернеса

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.