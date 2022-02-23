Приватний літак Елтона Джона потрапив у шторм і здійснив аварійну посадку через несправність

Приватний літак Елтона Джона, який нещодавно перехворів на коронавірус, вилетів з Британії до Нью-Йорку, де співак мав давати концерт, але змушений був розвернутися в повітрі та здійснити аварійну посадку.

Як повідомляє видання The Sun, на висоті понад три тисячі метрів вийшла з ладу система гідравліки. Через технічну несправність пілот, пролітаючи над південним узбережжям Ірландії, вирішив повернутися до аеропорту вильоту. Проте літак Bombardier Global Express вартістю 90 мільйонів доларів потрапив у шторм «Франклін». Швидкість вітру сягала майже 130 кілометрів на годину. Літак розгойдувало і буквально здувало убік. Приземлитися вдалося лише з третьої спроби. На землі Елтона та його екіпаж вже про всяк випадок зустрічали пожежники, медики та поліція.

74-річний співак пережив сильний стрес. Однак пізніше він все ж таки вилетів до Нью-Йорка іншим рейсом.

Раніше «ФАКТИ» писали — У Німеччині ураган паралізував рух поїздів.

47

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter