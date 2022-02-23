Тарапата та Огнєвіч зацікавили несподіваним возз'єднанням

Колишня «Холостячка» Злата Огневич та колишній претендент на її руку та серце, бізнесмен Максим Тарапата зустрілися на зйомках нового телепроекту. Як повідомляє Politeka.net, Тарапата не розкриває деталі нового шоу, але обіцяє, що це буде вогонь.

Заради участі у новому проекті Злата стала яскравою білявкою. Тим не менш, світла перука Макса не обдурила: бізнесмен упізнав свою «Холостячку», нехай і не з першої спроби.

Фото politeka.net

Намагаючись лікувати серцеві рани після несподіваного фіналу «Холостячки», Злата Огнєвіч періодично з'являлася в товаристві Максима Тарапати та зізнавалася, що вважає його «крутою компанією». На святкуванні Нового року Злата зробила кілька селфі з Максом, а в день народження отримала від нього оригінальний подарунок. Незважаючи на всі ці романтичні жести, пара стверджує, що між ними винятково дружні стосунки, а Максима нещодавно помітили у компанії симпатичної білявки.

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