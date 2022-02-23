Дженніфер Лопес привітала своїх двійнят з 14-річчям зворушливим відео

22 лютого дітям американської актриси та співачки Дженніфер Лопес, двійнятам Максу та Еммі, виповнилося 14 років. 52-річна Джей Ло привітала їх із днем народження, опублікувавши в Instagram зворушливе відео, змонтоване з архівних кадрів.

«Мої малюки, моє сонячне світло, моя любов… Ви навчили мене істинному сенсу життя і назавжди змінили мене найдивовижнішим чином… Я така вдячна вам обом!!!», — написала зірка.

Дженніфер, яка зараз зустрічається з Беном Аффлеком, народила своїх близнюків у шлюбі зі співаком Марком Ентоні, який був її третім чоловіком. Вони були одружені з 2004 до 2011 року.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дженніфер Лопес: «Після трьох розлучень та кількох невдалих романів я все ще вірю в долю».

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