Євробачення-2022: яке місце посяде Kalush Orchestra

Після того, як Україна офіційно назвала свого представника на конкурсі «Євробачення-2022», букмекерські контори оновили свої прогнози. Гурт Kalush Orchestra увійшов до п'ятірки лідерів. Шанси на перемогу українців аналітики оцінюють лише на 6%.

Як і раніше, лідерами рейтингу залишаються представники Італії — Mahmood та BLANCO. Дует виступить із піснею Brividi. Трек швидко став популярним далеко за межами країни, вийшов у лідери на стрімінговому сервісі Spotify.

Шанси Італії на повторну перемогу оцінюють у 18%. На другому місці опинилася Австралія (11%), на третьому — Польща (7%), четвертому — Швеція. Представники України Kalush Orchestra з піснею Stefania поки що розташувалися на п'ятому місці.

Ще не всі країни назвали своїх представників та їхні пісні, тож прогнози можуть змінюватися.

Нагадаємо, переможницею національного відбору на «Євробачення» стала Alina Pash. Але її дискваліфікували після скандалу, що розгорівся, через відвідання співачкою Криму та підроблених документів.

У результаті Громадський запропонував представити країну групі Kalush Orchestra, яка посіла друге місце. Музиканти не поспішали підписувати договір, доки не побачили протокол із результатами голосування.

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