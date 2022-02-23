Стало відомо, за кого голосували Кароль та Джамала на Нацвідборі

Через два тижні після оголошення результатів відбору на конкурс «Євробачення» у багатьох досі залишається сумнів, що ведучий Тимур Мірошниченко озвучив в ефірі правильні бали, зароблені учасниками. Щоб переконати скептиків, організатори нацвідбору наважились на прецедент: опублікували протокол голосування суддів.

З документа видно, що найбільше балів від суддів набрала Alina Pash. Тіна Кароль, як і зізнавалася раніше, поставила виконавиці «шість». Джамала та Ярослав Лодигін дали Аліні максимальні вісім очок. Таким чином, сумарно співачка отримала 22 бали.

Тіна Кароль найвищий бал поставила Wellboy. Найменшу кількість балів від Тіни отримав Michael Soul. Джамалі та Ярославу Лодигіну найменше сподобався гурт CLOUDLESS.

Фото suspilne.media

Нагадаємо, переможницею нацвідбору було визнано Аліну Паш але після вивчення документів, зібраних командою співачки, виконавицю дискваліфікували. На «Євробачення» до Італії від України поїде Kalush Orchestra.

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