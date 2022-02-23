Джамала зізналася, що її дратує в чоловікові

Співачка Джамала, яка раніше розкрила свій секрет схуднення, поділилася подробицями особистого життя. Вона розповіла про взаємини з чоловіком Бекіром Сулеймановим. Подружжя одружилося п'ять років тому, виховує двох синів — Еміра-Рахмана та Селіма-Гірая.

Джамала каже, що вони з чоловіком добре вивчили одне одного, як позитивні, так і негативні якості. Наприклад, співачку дратує те, що чоловік дивиться YouTube замість того, щоб провести час із нею.

«Він, особливо зараз, поринає у якісь політичні інтерв'ю, ток-шоу. Я дратуюсь, коли я хочу з ним поспілкуватися ввечері, а він так відволікається», — розповіла Джамала у програмі «Зірковий шлях» (канал «Україна»).

А Бекір каже, що може занадто багато уваги звертати на деталі, що також дратуватиме Джамалу.

«Якщо я починаю на щось дивитися, чи багато питати…», — зізнався Бекір.

А йому не подобається те, що зіркова дружина багато часу присвячує Інстаграм. Вона сама веде сторінку, відповідає на повідомлення.

Подружжя каже, що майже не свариться, розбіжності можуть виникати лише з приводу виховання та графіків дітей.

«Треба вранці встановити графік, коли ми відводимо старшого сина в садок. Буває, що у нас зміщується графік усієї родини. І він розуміє, що може більше вдома посидіти, а коли всі вдома — вдома весело. Якщо це відбувається 2−3 рази, він уже потім тяжко йде в садок або погоджується на щось», — розповів Бекір.

Джамала та Бекір влаштували собі романтичні італійські канікули без дітей. А потім усім сімейством відпочили в Єгипті. Також співачка одна набиралася сил на Шрі-Ланці.

Фото instagram.com/jamalajaaa

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