«Зупиніть свого ірода»: відео Гаррі та Лізи Галкіних із гранатами на жовто-синіх матах обурило користувачів Мережі

Співачка Алла Пугачова, у якої є чимало шанувальників в Україні, опублікувала у своєму Instagram відео, яке викликало обурення у частини фоловерів.

Так, співачка виклала кадри, зняті на уроці фізкультури в елітній школі, де навчаються її двійнята Ліза та Гаррі. На занятті, яке, певне, було присвячене російському мілітаристському святу 23 лютого, діти з гранами в руках повзли по матах синьо-жовтого кольору.

«Будь готовий! Завжди готовий! #захисник Гаррі #Ліза Галкіна #війна та мир», — підписала відео з дітьми Пугачова.

Ролик викликав неоднозначну оцінку фанатів Пугачової. Багато хто з них висловив думку, що на тлі істеричної підготовки Путіна до вторгнення в Україну така зйомка видається не зовсім доречною.

Деякі фоловери порадили росіянам «утихомирити» свого президента-ірода.

Нагадаємо, що восени 2021 року батько двійнят та чоловік Алли Пугачової Максим Галкін потрапив до «чорного списку» виконавців, яким заборонено діяльність на території нашої країни. В українській спецслужбі вважають, що він «провокує сепаратизм та підтримує окупацію», здійснюючи діяльність «на шкоду Україні».

Фото — скріншот

1314

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter