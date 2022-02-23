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Порадувала бездоганною пластикою: Ані Лорак зняла на відео свій звабний танець перед дзеркалом

20:41 23 лютого 2022
Порадувала бездоганною пластикою: Ані Лорак зняла на відео свій звабний танець перед дзеркалом

Популярна українська співачка Ані Лорак любить радувати шанувальників своєю ефектною фігурою на пляжі або на зйомках кліпів .

Кілька годин тому вона вирішила поділитися із фанами новим відео, на якому показала, як танцює у хореографічному залі перед дзеркалами. Зробила вона це в сторіз свого Instagram .

У ролику Кароліна приміряла облягаючий костюм і продемонструвала шикарну пластику, змусивши шанувальників прийти в повний у захват і обсипати її у фан-групах компліментами.

Як відомо, артистка не приховує, що стежить за собою — займається у спортзалі та дотримується спеціальної дієти.

Завдяки цьому 43-річна зірка естради може похвалитися і точеною талією, і жіночними вигинами, які часто демонструє на фото та відео у соцмережах.

Фото instagram.com/anilorak/

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