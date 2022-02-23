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Олег Винник у тяжкий для країни час звернувся до українців: «Ми на своїй землі»

22:33 23 лютого 2022
Олег Винник у тяжкий для країни час звернувся до українців: «Ми на своїй землі»

Популярний співак Олег Винник вирішив не уподібнюватися до депутатів та олігархів, які ганебно втекли з країни, і у скрутний для України час підтримати шанувальників.

На своїй сторінці в Instagram він опублікував пост, який має вселити в українців упевненість у своїх силах і у завтрашньому дні.

Так, співак розмістив знімок, на якому він у чорній шкіряній куртці із замисленим виглядом дивиться безтурботно в далечінь — без страху і тіні паніки в очах.

«Україна — миролюбна країна! Ми на своїй землі. І з нами Бог! Боже, народ благослови…» , — написав Винник.

Схоже, знімок співака трохи заспокоїв його шанувальників, і вони бурхливо відреагували на публікацію, дякуючи Олегу за підтримку та висловлюючи побажання про те, що Вищі сили прислухаються до їхніх прохань.

«Дай Боже, щоб настав мир! Господи, помилуй нас», «Перлина Україна на весь світ одна єдина», «Дякую, Олеже, за слова підтримки, це зараз дуже важливо!», «Мирного неба над головою та рідної землі під ногами!», — пишуть люди.

Нагадаємо, українців у лихоліття підтримали багато знаменитостей, і навіть мегапопулярна співачка Шер назвала Володимира Путіна деспотом, який хоче захопити країни та відновити СРСР.

У свою чергу Конгрес інтелігенції РФ опублікував відкритий лист паліям війни.

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