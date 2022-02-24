«Люди повинні вміти домовлятися»: Меладзе закликав зупинити війну проти України

Російський співак Валерій Меладзе відреагував на російську агресію в Україні, записавши відеозвернення.

Він констатував, що сьогодні сталося те, що «не могло статися і не мало відбуватися ніколи».

Співак і молодий батько впевнений, що історія колись розсудить і все розставить на свої місця.

Поки що він просить «припинити військові дії та сісти за стіл переговорів».

«Люди повинні вміти домовлятися, для цього нам надано мову і всі здібності. Люди не повинні гинути. Це потрібно припинити», — сказав Меладзе.

Нагадаємо, напередодні Конгрес російської інтелігенції звернувся до Путіна, попередивши його про історичну відповідальність за розпалювання великої війни з Україною.

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