«Горіти тобі, Миколо, у пекельному вогні», — Потап розмазав Баскова за його підтримку війни проти України

Український продюсер і шоумен Потап, як і багато українських знаменитостей підтримав українську армію і звернувся до російських артистів, які виправдовують військове вторгнення путінської армії в нашу країну. Зокрема, до кремлівських пропагандистів Миколи Баскова, який отримав звання народного артиста України, та ведучої Тіни Канделакі. Потап просить їх припинити брехати, розповісти правду про війну на нашій землі, про дитячі смерті та руйнування.

«Дивіться! Що ви наробили! Дивіться! І якщо є у Вас хоч крапля сміливості та совісті — вийдіть на мітинги та зупиніть свою Армію! Нехай Вам буде соромно, бридко, прикро! Але будьте сміливими хоч раз у житті скажіть правду! Росія веде криваву бійню в Україні! Росія творить геноцид сусіднього мирного народу! Росія — Зупинися!!!», — закликає Потап.

Він висловлює захоплення тим, як наші ЗСУ самовіддано захищають країну, як вони тримають оборону Києва та інших міст. Потап закликає російських артистів допомогти зупинити кровопролиття. Окремо він звертається до Баскову.

«Коля, я знаю, як у твоїй країні ущемляють права людини, а прав і свобод у таких, як ти, взагалі не бачити», — натякнув Потап на сексуальну орієнтацію блондина.

«Я розумію, наскільки ти боїшся, боїшся за своє майбутнє і коханих тобі людей. Але після того, що ти написав, Ніколя, у пості, тобі потрібно переглянути звання Народного Артиста України… я знаю, що ти, Коленько, не конфліктний чоловічок, але за такий підлізон тим, хто вбиває людей, відправляє танки розв'язувати сусідню країну, аморалам та брехунам, горіти тобі, Миколо, в Пекельному Вогні, до зустрічі» , — пише Потап.

Він також запевнив, що кияни, як і всі українці, боротимуться до останнього патрона, підтримуватимуть армію, але не здадуться.

Тим часом, МЗС Латвії внесло Миколу Баскова до чорного списку за підтримку «російської агресії проти України».

Раніше Маша Єфросиніна дала жорстку відповідь пропагандистці Кремля Тіні Канделакі.

Нагадаємо, Тарас Тополя з музикантами гурту АНТИТІЛА вступив до лав захисників Києва.

Також переможець шоу «Холостячка-2» Андрій Задворний приєднався до територіальної оборони столиці.

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