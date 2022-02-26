Популярний артист Олег Скрипка, як і багато українських знаменитостей, підтримав українські збройні сили. Співак записав відео для наших захисників, в якому висловлює своє захоплення та повагу до армії.

«Я неймовірно вражений, з якою відвагою наші вояки захищають нас із вами, наших батьків та дітей. Я хочу сказати всім нашим захисникам та всім нашим збройним силам України величезне сердечне спасибі», — каже Олег Скрипка у зверненні.

Також підтримку армії висловили Олександр Пономарьов, Джамала, Даша Астаф'єва та багато інших артистів.

Раніше Потап та Маша Єфросініна різко відповіли Миколі Баскову та Тіні Канделакі, які підтримують війну Путіна проти України.

Тарас Тополя, Андрій Хливнюк, переможець «Холостячки» Андрій Задворний пішли до лав тероборони захищати Київ від путінських окупантів.

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