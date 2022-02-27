Вєрка Сердючка надіслала послання Путіну. Дітям не дивитись!
Вєрка Сердючка (сценічний образ відомого українського шоумена Андрія Данилка) разом із «мамою» відправив гнівне послання президенту РФ Володимиру Путіну, показавши йому середній палець.
«Геть! Геть! Геть! Геть і не падаємо духом! Ніколи цій брехливій орді не подолати нашої правди. Допомагайте армії, допомагайте теробороні та один одному», — написав Данилко в Instagram.
Нагадаємо, ще на початку лютого шоумен зчепився в мережі з одіозним розпропагандистом Володимиром Соловйовим, який заявив, що Данилка треба «гнати з Росії» і запропонував «взяти на олівець» усіх російських артистів, які його підтримали.
Що ж до нецензурних жестів на адресу господаря Кремля, то раніше такий же показала йому і всесвітньо відома поп-співачка Мадонна.766
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