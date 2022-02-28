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«Поки ти дивишся це відео, українські мирні жителі вмирають від бомбардувань Російської Федерації»: YouTube змінив обкладинки відео на підтримку України

15:02 28 лютого 2022
YouTube&nbsp;— обкладинка відео на підтримку України

Дедалі більше світових організацій, знаменитостей, стрімінгових платформ та сервісів підтримують Україну, на яку жорстоко напав Путін зі своєю армією.

«Поки ти дивишся на це відео, українські мирні жителі помирають від бомбардувань Російської Федерації. Зупини це!» — Так виглядають обкладинки відео українських артистів на YouTube. Кожен кліп наших артистів починається криком про допомогу припинити кровопролиття, в якому гинуть мирні люди, діти.

Російські нелюди обстрілюють із «Градів» житлові будинки, джгуть культурні цінності. В історико-краєзнавчому музеї в Іванкові на Київщині згоріли картини Марії Приймаченко.

Але деякі російські знаменитості, як Микола Басков та Тіна Канделакі, називають війну Росії проти українського народу «визволенням».

Українські артисти звертаються до російських шанувальників із закликом зупинити війну.

Олена Кравець звернулася до кунщиків.

Дмитро Танкович закликав земляків-білорусів не воювати проти українців.

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