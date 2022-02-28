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«Божевілля і ганьба Росії»: Гребенщиков відреагував на війну в Україні

22:58 28 лютого 2022
гребенщиков

Культовий музикант та виконавець Борис Гребенщиков записав відео зі словами підтримки України у війні з Росією. «Війна між Росією та Україною — це божевілля. А люди, які її розв'язали — ганьба Росії», — наголосив Гребенщиков.

Крім того, на підтримку України висловився відомий американський письменник Стівен Кінг. Він сфотографувався у футболці з українською символікою та написом «Я на боці України». «Зазвичай я не викладаю своїх фотографій, але сьогодні зроблю виняток», — написав він.

Нагадаємо, по всьому світу проходять масові акції на підтримку України, і багато селебрітіз поспішили заявити, що вони на боці українського народу.

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«Божевілля і ганьба Росії»: Гребенщиков відреагував на війну в Україні

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