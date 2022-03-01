«Тільки ви можете знести одну йо**ну людину», — Маша Єфросініна закликала росіян виходити на протести проти війни в Україні

Телеведуча Маша Єфросініна, яка записала потужне відео до російських артистів, які підтримують Путіна, знову звернулася до росіян.

Марія, корінна кримчанка, яка живе в Києві і все життя вільно розмовляє російською мовою, намагалася донести правду про війну. В емоційному відео вона не стримується у виразах, називаючи того, хто віддав наказ вбивати українців — Путіна бридкою тварюкою, з вини якої гинуть мирні жителі, діти.

«Зважаючи на те, що я досі не отримала жодного дзвінка та повідомлення зі словами підтримки від близьких родичів, які в мене взагалі залишилися в цьому житті: мого рідного дядька, який живе в Пітері, моєї рідної тітки, яка живе в Керчі «Я роблю висновок, що мізки вам продовжують прошивати з колосальною пропагандистською силою. Ваш диктатор — це бридке створіння, яке віддає розпорядження вбивати людей», — каже Єфросініна.

Вона вкотре закликає росіян виходити на протести проти війни в Україні, не залишатися мовчазними співучасниками злочину, а хоча б спробувати зупинити покидька.

«150 млн населення країни сидить удома, не виходить на вулиці, боїться ЗАКів, чи у що вас там забирають? Значить, із мізками пі**а у вас. Ви боїтеся поліцейських? Якщо вас вийде мільйон на вулиці Москви, ви ще зможете продовжувати жити і дивитися в очі своїм дітям. Ви зможете ще дихати цим повітрям. Ви повинні вийти на вулиці. Тільки ви можете знести одну йо**ну людину, яка, на**й, збожеволіла. Відстоюйте своє право жити, відстоюйте своє право бути людьми вільними, а не зомбі», — звертається Єфросиніна.

Раніше співачка Світлана Лобода звернулася до російських шанувальників та закликала зупинити війну в Україні.

Також Олена Кравець звернулася до російських квинщиків не мовчати про злочини Путіна проти України.

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