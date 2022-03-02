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«Байрактар»: в Україні з'явився новий військовий хіт

14:12 2 березня 2022
Байрактар

В Україні з'явився новий мотиваційний військовий хіт. Музиканти написали пісню «Байрактар», присвячену турецькому ударному оперативно-тактичному безпілотнику. У змонтованому відео показали нарізку кадрів «Байрактара» у справі, як він знищує ворожу техніку.

Автори нового хіта співають про те, як ЗСУ несподівано завдає ударів по російських окупантах, «плавить» їхній інвентар, наганяє на орків страх.

Нагадаємо, за допомогою безпілотників «Байрактар» вдалося знищити колони ворожої техніки. А в Бучі під Києвом — ліквідувати чеченську армію кадировців.

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