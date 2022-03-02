Рок-легенда Нік Кейв та Bad Seeds скасували виступи в Росії та висловили підтримку хороброму народу України

Росію відлучають від світової економіки, світового спорту, світової культури. І навіть PornHub закрився для росіян. Рок-музиканти не лишаються осторонь цього процесу. Легендарний австралійський музикант Нік Кейв та його група Bad Seeds заявили, що скасовують свої концерти в Росії.

«Наші думки та любов звернені до хороброго народу України, її героїчного лідера та всіх, хто страждає від цієї безглуздої війни. Україно, ми з тобою та з усіма тими в Росії, хто протестує проти цього жорстокого діяння. Ми молимось, щоб це безумство скоріше закінчилось», — заявила група на своєму сайті та Facebook-сторінці.

На жаль, з огляду на бойові дії в Україні музиканти скасували також виступ, заявлений на 19 серпня в київському Палаці спорту. В Росії ж, зокрема, вони були заявлені хедлайнерами фестивалю «Боль» у Москві 16−19 червня. Щоправда, організатори 1 березня оголосили про скасування фестивалю «у звʼязку з ситуацією, що склалась у світі» (тобто — «санкціями животворними» та відмовами учасників через російську агресію в Україні).

Останніми днями гастролі у Росію скасували багато музикантів. Серед яких Іґґі Поп, Iron Maiden, Green Day, Yungblud, Луї Томлінсон, The Killers, Imagine Dragons, Franz Ferdinand, Brainstorm і навіть Ані Лорак.

Нагадаємо, як сказав Макс Барських своїм російським шанувальникам, тепер у їхню «діряву Росію ніхто не захоче приїжджати», та й самих росіян бачити у себе ніхто не захоче.

Фото: https://ua.depositphotos.com/

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